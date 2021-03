Carnet noir : L'ailier de Provence Rugby, Thomas Lacelle, est décédé

C’est une nouvelle qu’on n’aimerait jamais avoir à annoncer. Mais c’est avec stupeur, et une immense tristesse, que nous apprenons le décès accidentel de Thomas Lacelle aujourd’hui. pic.twitter.com/GCzHYelaqt

— Provence Rugby ⚫️🏉 (@ProvenceRugby) March 20, 2021

Provence Rugby en deuil

Le rugby français et Provence Rugby sont plongés dans une immense tristesse. Le club de Pro D2 a annoncé ce samedi le décès de son trois-quarts aile Thomas Lacelle. Selon Le Populaire du Centre, le jeune homme de 25 ans a trouvé la mort dans un accident de voiture ce matin à Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, d'où il était originaire. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, dans lequel il était seul, avant de « percuter violemment la rambarde d'un pont et de terminer sa course en contrebas ». Passé par Brive, Vannes et Albi, Thomas Lacelle était arrivé à Aix-en-Provence en 2019. La saison dernière, il a marqué un essai en dix matchs de championnat. Sur l'exercice actuel, après 23 journées, Thomas Lacelle avait joué huit matchs de Pro D2, dont six au poste d’ailier et deux à l’arrière.Le club d’Aix-en-Provence a fait part de son profond chagrin sur son site officiel. « Cette terrible nouvelle plonge l’ensemble du club dans une peine incommensurable, à la hauteur de la gentillesse du garçon. Thomas était arrivé au club en 2019, distribuant, depuis, son sourire et sa bonne humeur à tous ceux qu’il croisait. Nous n’avons pas de mot et n’arrivons pas à réaliser, mais c’est bien l’un des nôtres qui s’en est allé aujourd’hui. Le club présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nos pensées émues vont à tous ceux qui le côtoyaient. Aujourd’hui, le club perd l’un des siens. Une étoile de plus qui brillera dans le ciel provençal. RIP Thomas. » A l'image du RC Toulon, de la Fédération Française de rugby ou encore de son club formateur, le CA Brive Corrèze, les acteurs majeurs du rugby français ont rendu hommage à Thomas Lacelle sur les réseaux sociaux.