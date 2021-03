Béziers : Arrivée de Lionel Beauxis la saison prochaine

Lionel Beauxis n’est pas décidé à raccrocher les crampons. Alors qu’il a renoncé à activer une option pour rester une saison de plus à Oyonnax, club qu’il a rejoint à l’été 2019 après deux saisons à Lyon, l’ancien demi d’ouverture international (24 sélections) avait fait comprendre, par l’intermédiaire de son épouse Marie-Alice Yahé, que ce choix ne signifiait en rien un départ à la retraite à 35 ans avec l’idée de jouer « juste ailleurs qu’à Oyonnax » lors de la saison 2021-2022. Aligné à six reprises par le staff oyonnaxien mené par Joe El Abd, Manny Edmonds et Vincent Debaty, Lionel Beauxis ne va pas quitter les pelouses de la Pro D2. En effet, selon une information dévoilée par RMC Sport, l’ancien joueur du Stade Toulousain et du Stade Français Paris a donné son accord pour un contrat d’un an avec Béziers.

Beauxis n’arriverait pas seul à Béziers

Alors que ces derniers mois ont été largement perturbés par les blessures, Lionel Beauxis compte s’offrir dans l’Hérault un ultime défi dans une carrière qui l’aura vu remporter deux titres de champion de France en 2007 et 2012, mais également un Tournoi des 6 Nations avec le XV de France en 2007. Toujours selon RMC Sport, l’arrivée de Lionel Beauxis ne serait pas la seule pour le club qui a été secoué par un potentiel rachat l’été dernier qui a fini par échouer. En effet, alors qu’il n’ira pas au bout de son contrat avec la Section Paloise, qui arrive à échéance à l’été 2022, l’arrière international espagnol Charly Malié a également donné son accord pour rejoindre dès cet été l’ASBH. Des recrues d’expérience qui devraient offrir plus de solution au club biterrois, qui rêve de retrouver son lustre d’antan.