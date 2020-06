Béziers : Angelotti jette l'éponge

Nouvel épisode dans le feuilleton de la reprise de l’ASBH ! Alors que, ce vendredi, le projet de reprise du club biterrois emmené par Christophe Dominici avec le soutien d’investisseurs venus des Emirats Arabes Unis a été relancé par l’annonce d’une réunion entre les différents acteurs du dossier, Louis-Pierre Angelotti a lancé un pavé dans la mare. L’homme d’affaires, actionnaire majoritaire du club de Béziers mais également principal partenaire du club au travers de son groupe immobilier, a annoncé dans des propos recueillis par le quotidien Le Figaro sa décision de « renoncer définitivement » au projet de reprise du club qu’il a mené avec l’ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel. Une décision en forme de coup de tonnerre que Louis-Pierre Angelotti justifie par le fait d’avoir « subi de graves injures et des menaces inacceptables et insupportables ».

Le projet emirati plus relancé que jamais ?

Il faut dire que les mots n’ont cessé de fuser depuis l’annonce ce mardi par l’ASBH du choix favorable au plan de reprise du duo Angelotti-Bouscatel, qui avait placé le premier à la tête du Conseil de Surveillance et le deuxième à la présidence du club, engagé la saison prochaine en Pro D2. Après la sortie médiatique de Christophe Dominici pour qui ce choix relevait de l’« offense » et de l ‘« injustice », le maire de Béziers Robert Ménard, « étonné de voir le communiqué du club faisant état de la nomination de René Bouscatel » s’était immiscé dans cette affaire, parvenant à organiser une réunion tripartite programmée ce samedi, qui pourrait finalement ne pas avoir lieu. Un revirement qui devrait remettre sur le devant de la scène le projet porté par Christophe Dominici, qui a récemment reçu le soutien de nombreuses anciennes gloires du club et qui a pour ambition de transformer l’ASBH en « plus grand club d’Europe ».