Bayonne : Un an de plus pour Maqala

Une adaptation rapide

Une prolongation à Bayonne ! L’Aviron a annoncé ce samedi avoir étendu d’une année le contrat de Sireli Maqala, champion olympique en titre de rugby à 7. Initialement lié au club jusqu’en 2023, le centre fidjien est désormais Bayonnais jusqu’en 2024. Une fierté pour le joueur, désireux de combiner cette bonne nouvelle sur le plan personnel avec une autre sur le plan collectif, à savoir une montée en Top 14. « Je suis très heureux de rester une saison de plus ici. J’avais planifié de connaitre le Top 14 avec Bayonne en deux ans maximum. Là, je me suis lié jusqu’en 2024 mais j’espère que l’on va remonter en Top 14 dès ces prochaines semaines ! », réagit-il dans le communiqué de son club. Deuxième du classement de Pro D2 au terme des 30 journées avec 100 points récoltés, la formation bayonnaise est directement qualifiée pour les demi-finales.Maqala, arrivé dans les Pyrénées-Atlantiques à l’automne, s’est vite adapté à son nouvel environnement. Il a été titularisé à quinze reprises en championnat et n’a manqué que trois rencontres. La signature d’un nouveau contrat pour le joueur de 22 ans est une très bonne nouvelle pour Philippe Tayeb. « Après l’arrivée tardive de Sireli en début d’automne, nous nous satisfaisons chaque jour de compter un tel joueur au sein de l’effectif de l’Aviron. Sireli est un garçon de grande qualité, d’un grand professionnalisme et d’une grande gentillesse. Nous sommes donc très heureux de savoir qu’il restera parmi nous jusqu’à l’été 2024 au moins. Nous remercions par ailleurs la Fiji Rugby Union d’avoir facilité cette prolongation », se réjouit le président. En 17 apparitions en Pro D2, le joueur de 22 ans a inscrit quatre essais. Son dernier saut dans l'en-but remonte à jeudi contre Rouen, à l'occasion de la dernière journée.