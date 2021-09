Aix-en-Provence : Radosavljevic suspendu 26 semaines !

Radosavljevic encourait 52 semaines de suspension



Reconnu coupable d'injures racistes ("Je vais te brûler, mangeur de banane !") à l'encontre d'un joueur adverse Christian Ambadiang le 3 septembre dernier contre Nevers (victoire 26-23 des Provençaux) lors de la 2eme journée de Pro D2,Accompagné de son entraîneur à Provence Rugby Mauricio Reggiardo ainsi que du président du club aixois Denis Philipon, Radosavljevic avait été entendu mercredi après-midi par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR). Pendant près de deux heures, l'ancien joueur de Castres, où il avait été champion de France pour la troisième fois de sa carrière, est revenu pendant près de deux heures sur les faits, en reconnaissant une partie au passage au même titre qu'il avait plaidé coupable également sur son compte Instagram le 6 septembre dernier, trois jours après cette rencontre émaillée par les insultes racistes du numéro 9 également passé par Clermont, deux autres titres de champion à la clé. « Je mesure la gravité de mes actes et j'en prends l'entière responsabilité en m'excusant aussi auprès de toutes les personnes que cela a pu choquer. Je prends conscience que ce qu'il s'est passé représente aujourd'hui la plus grosse erreur de ma vie et je demande pardon à Christian Ambadiang, à son club, à ma famille, à mes coéquipiers, à mon staff, mes dirigeants, aux licenciés du club, aux bénévoles, à tous nos supporters et aux partenaires du club », avait posté "Rado", quiEn revanche, le joueur a maintenu comme il l'avait déjà fait plus tôt qu'il, qui a, de son côté, de nouveau affirmé, lui, que le joueur suspendu jeudi pour six mois lui avait bien dit qu'il "(allait) le brûler". Reconnu coupable « d'infractions verbales et provocations et plus particulièrement d'agression verbale incluant toute agression basée sur la religion, la couleur, la nationalité, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle »,Ce qui lui permettra de participer aux deux dernières journées de la saison de Pro D2 ainsi qu'aux éventuels matchs de la phase finale si son équipe y participe. « Après prise en compte de la reconnaissance spontanée par le joueur des faits qui lui sont reprochés une fois la rencontre terminée, de la reconnaissance de sa culpabilité, de son casier judiciaire vierge et de l'expression de remords avant l'audience et à l'audience, la sanction a été réduite par la Commission à 26 semaines de matches de compétition officielle », a indiqué l'instance.