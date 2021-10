Agen : Le successeur de Régis Sonnes sera Bernard Goutta

C’est un immense défi auquel va s’attaquer Bernard Goutta. L’ancien troisième-ligne international, entraîneur des avants de Clermont lors des quatre dernières saisons, devrait prendre en mains les destinées d’une équipe d’Agen en déroute. Ayant conclu la saison 2020-2021 en Top 14 sans la moindre victoire, le club du Lot-et-Garonne connaît un début de saison en Pro D2 tout bonnement catastrophique avec sept défaites en autant de journées. Avant la claque reçue le week-end dernier à Vannes dans le duel de bas de tableau, le club présidé par Jean-François Fonteneau avait annoncé la mise à pied de son entraîneur en chef Régis Sonnes dans la foulée du départ de Christophe Deylaud, venu au chevet d’une équipe malade dans un rôle de consultant que l’ancien demi d’ouverture a rapidement quitté. Pour tenter de relancer son équipe, le patron du SUA a donc fait le choix de Bernard Goutta, selon les informations du site spécialisé Rugbyrama.

Goutta arrive à Agen avec Stoltz

Une décision qui est intervenue après des échanges avec l’ancien entraîneur de Perpignan mais également avec Richard Dourthe, qui était également sur les rangs pour succéder à Régis Sonnes. Bernard Goutta, un temps réticent à replonger dans le métier d’entraîneur, a finalement été convaincu par Jean-François Fonteneau et Pépito Elhorga. Toutefois, l’ancien troisième-ligne n’arrivera pas seul. En effet, pour s’occuper plus spécifiquement des trois-quarts, Bernard Goutta va s’associer à une ancienne gloire du SUA, le Sud-Africain Conrad Stoltz. Ce dernier, qui a porté les couleurs agenaises entre 2000 et 2007 après un passage au Stade Français Paris, assure que le club du Lot-et-Garonne est son « club de cœur ». Il va ainsi prendre la place comme entraîneur des lignes arrières de son ancien coéquipier Sylvain Mirande, arrivé la saison passée aux côtés de Régis Sonnes. La nomination de Bernard Goutta a été entérinée ce mercredi lors d’un Conseil d’Administration, avec une entrée en fonction dès la semaine prochaine.