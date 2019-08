Un pivot d’expérience en renfort pour Gravelines

Le BCM a annoncé mercredi la venue de Hamady N’Diaye (2,13m pour 107 kg) au poste de pivot. Le Sénégalais de 32 ans s’est imposé depuis son arrivée au Sidigas Avellino (5,5 points et 4,1 rebonds) en 2017 comme le meilleur contreur du championnat italien (1,8 en moyenne par match). Il compte aussi à son actif 33 matches NBA avec les Washington Wizards et les Sacramento Kings entre 2010 et 2014.

✅✅✅✅✅✅✅✅



Le @BCMBasket et @DLSI_Officiel sont heureux de vous dévoiler la venue de l'international Hamady N'Diaye



Meilleur contreur de Serie A (Italie) et de @BasketballCL en 2017/18 il va apporter toutes ses qualités défensives

https://t.co/XIHov8PX3A#TousBCM pic.twitter.com/V2BUt2vCaO — BCM Basketball (@BCMBasket) 31 juillet 2019

"C’est un joueur qui va incontestablement nous apporter une densité physique qui nous manquait dans la raquette. Il apporte une dissuasion qui peut changer le jeu de l’adversaire", a réagi le manager général du club nordiste Romuald Coustre.