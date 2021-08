Strasbourg : Prolongation de contrat d'un an pour Bohacik

🚨𝐉𝐀𝐑𝐎𝐌𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄 ‼️

Voilà un dossier qui était dans les tuyaux depuis longtemps et qui est aujourd’hui finalisé et officiel : Jaromir Bohacik reste un an de plus à la SIG Strasbourg 🙌



Welcome back @JaromirBohacik 😀https://t.co/Ch25iv8W7H pic.twitter.com/NClcbmoEud



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) August 10, 2021

Bohacik, « un élément important » pour Tuovi

Après une première saison convaincante sous le maillot de Strasbourg, Jaromir Bohacik ne va pas bouger. Arrivé en Alsace l’an passé après trois saisons à Nymburk, l’ailier international tchèque a officiellement prolongé son contrat avec la SIG pour une saison supplémentaire. Tournant à 9,6 points, 2,2 rebonds et 2,2 passes par match en moyenne en Jeep Elite mais également à 10,3 points, 2,5 rebonds et 2,5 passes par match en Ligue des Champions de basketball, le joueur de 29 ans va rester un des cadres de l’effectif dirigé par Lassi Tuovi. « Je suis très heureux qu’il rempile pour une saison supplémentaire. Il s’est beaucoup développé durant la saison au point de devenir un élément majeur de notre jeu, a confié le technicien dans un communiqué du club strasbourgeois. C’est un excellent joueur pour le collectif mais aussi un excellent coéquipier. Je pense que tout le monde est heureux de savoir qu’il reste avec nous. »Pour cette deuxième saison de Jaromir Bohacik dans le championnat de France, Lassi Tuovi s’est donné pour mission de « poursuivre son développement car il connaît mieux le championnat de France et son adaptation n’est plus à faire ». Le Tchèque, présent avec sa sélection lors des Jeux Olympiques, durant lesquels il a croisé la route de l’équipe de France, est « un élément important » du jeu offensif de la SIG, « capable de mettre KO l’adversaire » selon son entraîneur. Directeur sportif du club strasbourgeois, Nicola Alberani ajoute que Jaromir Bohacik est « un joueur spécial » dans l’effectif alsacien mais également « quelqu’un de bien humainement » qui a « réellement manifesté son désir de rester ». Un désir qui s’est finalement matérialisé par un nouveau contrat d’un an. Une annonce qui vient adoucir le choc du départ de Brandon Jefferson, qui s’est engagé ce lundi en faveur de Pau-Lacq-Orthez.