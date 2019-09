Strasbourg: Collet veut toujours entraîner

La Coupe du monde en Chine à peine terminée, Vincent Collet remet déjà le pied à l’étrier avec Strasbourg, en Jeep Elite. En pré-saison, le président de la SIG, Martial Bellon, avait déclaré que le sélectionneur des Bleus ne serait plus le coach de l’équipe alsacienne la saison prochaine. Mais le technicien de 56 ans ne compte pas prendre ses distances avec le terrain.

"Martial a dit que j'étais coach cette année et que l'année prochaine, il allait me proposer un autre poste, a-t-il réagi vendredi en conférence de presse. Moi, la seule réponse que je peux avoir c'est, je le dis, que je serai coach l'année prochaine. C'est mon métier et je pense avoir l'opportunité de l'exercer l'année prochaine. Je ne suis pas encore prêt à prendre du recul."