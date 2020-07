NBA – Houston : William Howard va revenir en France

Un an après son départ aux Etats-Unis, Willam Howard va faire son retour en France. Après un exercice 2018-19 assez brillant avec Limoges (9,2pts de moyenne), l’ailier aujourd’hui âgé de 26 ans avait participé au camp d’entraînement de la franchise NBA de Utah Jazz, mais il n’avait pas été conservé. Après deux mois en Ligue de Développement, chez les Salt Lake City Stars, il avait signé un contrat « two ways » avec les Houston Rockets le 27 décembre, qui lui permettait de faire des allers-retours entre la franchise NBA de James Harden et Russell Westbrook et son équipe de Ligue de Développement, les Rio Grande Valley Vipers. Au final, William Howard n’a joué que deux matchs en NBA cette saison, en février, sans marquer le moindre point (2 rebonds et 1 passe au total).

L'ASVEL ou Monaco pour Howard ?

Les Rockets (sixièmes de la Conférence Ouest) n’ont pas encore confirmé si William Howard fera partie de leur effectif pour la reprise de la saison à Orlando le 30 juillet. En attendant, ce qui semble certain, c’est que l'international français (5 sélections, 15 points) retrouvera la Jeep Elite la saison prochaine. Selon les informations de L’Equipe, le natif de Montbrison doit s’engager avec l’un des deux finalistes de la saison 2018-19 : l’ASVEL ou Monaco. Les deux clubs tentent de le convaincre, mais le joueur n’a pas encore fait son choix. Entre l’ASVEL, qui joue l’Euroligue mais ne peut pas lui offrir un grand temps de jeu, et Monaco, qui joue l’Eurocoupe mais où il pourrait être un joueur majeur, le choix est effectivement cornélien.