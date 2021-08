Nanterre : Wimbush boucle le recrutement

🚨 RECRUTEMENT 🚨



Thomas Wimbush est la dernière recrue de Nanterre92



Le poste 4 🇺🇸 apportera sa dimension physique à l'effectif du Club des Hauts-de-Seine



Infos et réaction sur

— Nanterre 92 August 23, 2021

Donnadieu : "Un joueur au parcours atypique"

Nanterre tient sa huitième et dernière recrue de l’intersaison 2021 ! Après Benjamin Sene (Boulazac), Jeremy Senglin (Andorre - Espagne), Bastien Pinault (Boulogne-Levallois), Chris Horton (Cholet), Luke Fisher (Orléans), Nick Johnson (Ankara - Turquie) et Patricio Garino (Kaunas - Lituanie), le club des Hauts-de-Seine a bouclé son recrutement avec Thomas Wimbush.La saison passée, il tournait à 10,5 points et 5,1 rebonds de moyenne dans le championnat turc, où son club a terminé onzième et ne s’est pas qualifié pour les play-offs.« Thomas Wimbush évoluera exclusivement sur le poste 4 (ailier fort, ndlr). C’est un joueur avec un parcours atypique, qui a été formé en NCAA en deuxième division, puis en G-League avec un rôle intéressant. Pour sa première saison en Europe, il a démarré en Allemagne à Ludwisgburg, avec un coach parmi les meilleurs recruteurs de joueurs étrangers en Europe (John Patrick, ndlr), qui a notamment recruté Jeremy Senglin ou encore Marcos Knight qui jouait l’année dernière à Monaco. C’est un coach très pertinent qui a toujours su dénicher de belles pépites. Là-bas, Thomas a fait une première saison plus qu’honorable, son équipe atteignant même la finale de Bundesliga face à Berlin et lui avait été particulièrement performant sur ces play-offs !», s’est réjoui Pascal Donnadieu, le coach de Nanterre, qui avait terminé dixième de la dernière saison de Jeep Elite.