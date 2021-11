Nanterre : Mokoka signe jusqu’à la fin de saison

Adam Mokoka est de retour en France ! Trois ans et demi après son départ de Gravelines-Dunkerque, l’arrière de 23 ans s’est engagé avec Nanterre jusqu’à la fin de la saison. Le Parisien de naissance vient notamment renforcer l’équipe de Pascal Donnadieu suite à la blessure de Pato Garino (4pts, 3rbds de moyenne en Betclic Elite), l’ailier international argentin, victime d’une lésion musculaire et absent plusieurs semaines. Formé à Cergy, Adam Mokoka a débuté sa carrière professionnelle du côté de Gravelines-Dunkerque, où il a joué de 2015 à 2018, étant même élu meilleur jeune du championnat de France lors de sa dernière saison. Puis il s’est engagé avec le club serbe de Mega Bermax, qui s’est fait une spécialité de faire jouer des jeunes pour qu’ils soient draftés en NBA (Jokic, Luwawu-Cabarrot, Zubac, Bitadze…). Pourtant, Mokoka n’a pas été drafté en 2019.

25 matchs avec les Bulls pour Mokoka... et un record !

Mais quelques jours après la draft, il a signé un contrat « two way » avec les Chicago Bulls, qui lui a permis de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League pendant deux saisons. Au total, le Français a disputé 25 matchs avec la mythique franchise de l’Illinois, pour une moyenne de 1,9 points, 0,6 rebonds et 0,4 passes en sept minutes. Malgré son très faible temps de jeu, il avait eu le temps de signer un record NBA le 6 février 2020 contre les New Orleans Pelicans, en devenant le premier joueur depuis 1954 à inscrire 15 points à 100% de réussite aux tirs (3 sur 3 à 2 points, 3 sur 3 à 3 points) en seulement 5 minutes et 24 secondes. Non conservé par les Bulls, Adam Mokoka va donc tenter de reprendre le fil de sa carrière en passant par la Betclic Elite, au sein d'une équipe de Nanterre actuellement septième du classement, avec cinq victoires pour quatre défaites. Il devrait faire ses débuts le 4 décembre contre Roanne.