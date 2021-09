Monaco : Will Thomas arrive, en attendant Mike James ?

Monaco a bien l’intention de concurrencer l’ASVEL en Betclic Elite et de briller en Euroligue pour ses grands débuts dans la compétition-reine, et l’ASM a souhaité effectuer un recrutement à la hauteur. Après avoir déjà enrôlé Danilo Andjusic, Léo Westermann ou encore Paris Lee cet été, la Roca Team a annoncé ce lundi l’arrivée de l’ailier fort américain Will Thomas. Le joueur de 35 ans, passé par Liège, Malaga, Valence, et par le Zenit St-Pétersbourg la saison passée, s’était engagé avec l’UNICS Kazan pour la saison à venir, mais il a finalement décidé de résilier son contrat, et l’AS Monaco a sauté sur l’occasion. Le natif de Baltimore a notamment remporté l’Eurocoupe (MVP des Finales) en 2019 et la Liga en 2017 avec Valence. Il tournait la saison passée à 9,3 points et 4,9 rebonds de moyenne en 26 minutes en Euroligue avec le Zenit. « J’ai forcément de l’expérience à apporter, car je pense être le joueur le plus âgé de cet effectif. Mais aussi du leadership car c’est comme ça que je suis sur le terrain. Je pense que je peux aider les jeunes joueurs à évoluer à ce niveau, et à se forger pour l’avenir », a confié l’Américain sur le site de sa nouvelle équipe.

Mike James en renfort ?

Par ailleurs, certaines rumeurs font état d’une possible arrivée de Mike James sur le Rocher, ce qui serait un énorme coup pour le championnat de France. Le meneur (ou arrière) américain de 31 ans, passé par Vitoria, le Panathinaikos, Milan ou encore le CSKA Moscou où il tournait à 17,7 points de moyenne la saison passée, a également joué 36 matchs de saison régulière NBA, avec Phoenix, New Orleans et Brooklyn. Il a rejoint les Nets en avril 2021 et a disputé 13 matchs, pour une moyenne de 7,7 points, 4,2 passes et 2,4 rebonds dans l’équipe de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Il a ensuite joué neuf matchs de plays-offs, jusqu’à l’élimination contre Milwaukee. Selon L’Equipe, le club de Monaco a confirmé les discussions entre les deux parties, mais a précisé qu’aucun accord n’avait été trouvé, des équipes chinoises et d’autres équipes d’Euroligue étant également sur le coup.