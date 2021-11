Sale semaine pour Monaco ! Lourdement battue par l’Olympiakos Le Pirée en Euroligue vendredi (88-63), la Roca Team s’est inclinée également dimanche en Betclic Elite sur le parquet de Bourg-en Bresse (88-63). Une rencontre où les Monégasques ont vécu une belle frayeur au milieu du dernier quart-temps, où ils ont vu Armel Traoré, le jeune arrière (ou ailier) de 18 ans, tomber au sol après un violent choc avec Alexandre Chassang. Le joueur, qui saignait d’une oreille, n’a pas réussi à se relever seul et a dû être aidé par le kiné et le médecin de son équipe pour le raccompagner aux vestiaires, car il ne parvenait pas à tenir l’équilibre. Armel Traoré souffre d’une commotion cérébrale et restera pendant 24 heures en observation à l’hôpital de Bourg-en-Bresse, a fait savoir le club monégasque.

Deux matchs pour Monaco cette semaine

Après le match, Alexandre Chassang a eu une pensée envers l’international français U19, via Twitter : « Je tiens à m’excuser auprès d’Armel Traoré pour le coup que je lui ai malheureusement porté. C’est une action de jeu et ce n’était évidemment pas intentionnel. Je te souhaite prompt rétablissement et le meilleur pour le reste de la saison avec l’AS Monaco Basket. » Le public de l’Ekinox, quant à lui, s’était montré un peu moins compréhensif, en sifflant après cette action qui avait valu une faute anti-sportive à Chassang. Cette semaine, Monaco doit disputer deux matchs, contre le Bayern Munich en Euroligue vendredi, et contre Cholet dimanche en Betclic Elite. Reste à savoir si Armel Traoré, qui tourne à 2,6 points, 0,8 rebond et 0,2 passe de moyenne en 5 minutes en championnat, mais n’a pas joué en Euroligue.