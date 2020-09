Monaco : Lessort en renfort ?

Retour en France pour Mathias Lessort (24 ans, 2,06 m) ? Après trois saisons passés à l'étranger, le pivot international français s'apprêterait à retrouver la Jeep Elite, à en croire nos confrères du site bebasket et du journal L'Equipe. Lessort, parti à l'Etoile Rouge de Belgrade il y a trois ans pour y vivre sa première expérience à l'étranger puis passé ensuite par Malaga et le Bayern Munich, où il évoluait la saison dernière, serait attendu dans les prochaines heures à Monaco. A en croire les deux sources précédemment citées, l'ancien joueur de Nanterre et le club de la Principauté seraient très proches d'un accord. Après avoir perdu le pivot serbe Vladimir Stimac, happé par la Chine et les Qingdao Eagles, la Roca Team aurait tout de suite pensé au médaillé de bronze des derniers Mondiaux avec les Bleus. Et pour cause, puisque l'intérieur formé à Chalon était le seul des douze joueurs de l'équipe de France troisième en Chine l'année dernière à se trouver encore sous contrat. Il l'est d'ailleurs toujours officiellement à ce jour, mais cela ne devrait plus durer bien longtemps. Et le Martiniquais devrait très vite venir pallier sur le Rocher le départ de Stimac.

Lessort avait signé le match de sa vie contre... Monaco

Au-delà de son statut d'international français, de son palmarès (il a gagné la FIBA Europe Cup et la Coupe de France durant ses années à Nanterre) et de son beau parcours loin de l'Hexagone, Lessort est également bien connu des supporters de l'ASM pour avoir réussi contre le club monégasque en février 2016 avec l'Elan (juste avant son départ pour la région parisienne) le match de sa vie. Ce soir-là, le dunkeur, profitant de l'absence du titulaire à son poste Devin Booker, avait affolé les compteurs, avec 28 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 contres, 3 interceptions et 9 fautes provoquées en 28 minutes de jeu joués lors de cette large victoire de son équipe face à Monaco (101-81). Lessort avait alors seulement 21 ans. Ce qui ne l'avait pas empêché d'égaler le record d'évaluation (42) de l'histoire de Chalon. Depuis ce jour, l'ASM rêvait probablement d'avoir le natif de Fort-de-France dans son camp. Ce serait imminent.