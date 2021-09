Monaco : James, c'est fait !

✍️ 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 a choisi l’AS Monaco Basket ! 💣 Le meneur 🇺🇸 (1,85 m, 31 ans), un des tous meilleurs joueurs et scoreurs de l'@EuroLeague de ces dernières années, sort d’une pige @NBA réussie au printemps dernier avec @BrooklynNets ✔️

𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 @TheNatural_05

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) September 17, 2021

(il touchera près d'un million d'euros par an sous ses nouvelles couleurs). Après avoir enrôlé Will Thomas en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg, les dirigeants monégasques signent un coup énorme avec le renfort du meneur-arrière né à Portland et qui avait terminé meilleur marqueur de l'Euroleague avec le CSKA Moscou, où James a passé deux saisons avant de rejoindre les Brooklyn Nets en avril dernier pour renforcer l'équipe prétendante au titre à l'approche des play-offs. Auteur de 8 points et 4 passes de moyenne en saison régulière, l'Américain avait ensuite plus ou moins disparu de la rotation des Nets, limité à 11 minutes de jeu seulement pour 4 points et 2 rebonds. Et alors qu'il a officiellement résilié son contrat au CSKA, les Lakers semblaient également sur le coup. C'est finalement la Roca Team qui a réussi le jackpot.Le meneur (ou arrière) américain de 31 ans, passé par Vitoria, le Panathinaikos, Milan ou encore le CSKA Moscou où il tournait à 17,7 points de moyenne la saison passée (il faisait partie des trois meilleurs marqueurs en Euroligue ces trois dernières années et était même le meilleur scoreur de l'épreuve en 2018-2019), a également joué 36 matchs de saison régulière NBA, avec Phoenix, New Orleans et Brooklyn. James a rejoint les Nets en avril 2021 et a disputé 13 matchs, pour une moyenne de 7,7 points, 4,2 passes et 2,4 rebonds dans l’équipe de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Il a ensuite joué neuf matchs de plays-offs, jusqu’à l’élimination contre Milwaukee. Avec l'arrivée de ce meneur très convoité et qui sera bien évidemment le numéro 1 au poste en Principauté, Monaco peut espérer rivaliser avec l'ASVEL. Avec les renforts de Victor Wenbanyama, Kostas Antetokounmpo et Elie Okobo, les champions de France auront toutefois de solides arguments à opposer à la Roca Team et sa nouvelle star.Avec A.S