Monaco : Gray prolonge de deux ans

Gray : "J'aime ce qui se fait ici"

A l'heure où toutes les équipes de Betclic Elite s'attachent à bâtir leurs effectifs pour la saison prochaine,Malgré les nombreuses sollicitations dont faisait l'objet Rob Gray (27 ans, 1,86 m),Vendredi, le finaliste malheureux de l'ultime saison de Jeep Elite (l'ancien nom du Championnat de France) a annoncéLe héros d'un soir de la March Madness en 2018 avec Houston (39 points marqués et le panier de la victoire contre San Diego au premier tour) découvrira donc l'Euroligue cette saison avec Monaco. Un critère tout sauf anecdotique qui a d'ailleurs penché fortement dans la balance au moment pour le poste 1 de la Roca Team de réfléchir à son avenir sur le Rocher. "L’Euroligue c’est spécial, ça représente beaucoup, avoue l'intéressé sur le site de son club. De nombreux joueurs de basket viennent en Europe et n’ont pas la chance de jouer cette compétition. Le simple fait de pouvoir y participer, c’est une véritable chance. Tu affrontes les meilleures équipes européennes, avec les meilleurs joueurs et des publics de dingue dans tous les pays."En espérant pour Zvezdan Mitrovic et ses hommes que l'Américain marquera de son empreinte la catégorie-reine comme il avait su le faire l'année dernière en Eurocoupe.Ne serait-ce que pour ce shoot au buzzer en demi-finales contre Gran Canaria qui avait permis aux joueurs de la Principauté de se hisser en finale pour la première fois de leur histoire. Particulièrement éblouissant en fin de saison, Gray avait ensuite envoyé presque à lui tout seul (48 points sur les deux matchs) l'AS Monaco sur le toit de l'Europe."Pourquoi ? Tout simplement parce que je m’y sens bien. Tout d’abord c’est un endroit très agréable à vivre et puis évidemment d’un point de vue basket, je me sens impliqué. Je me sens bien avec le coach, les coéquipiers, les supporters, et le club en général. J’aime ce qui se fait ici, et j’ai vraiment adoré nos performances l’an dernier." "Il me tarde de repartir de plus belle cette saison et donner le maximum sur et hors du terrain pour Monaco", ajoute même celui qui devrait encore être l'un des Monégasques les plus en vue la saison prochaine.