Monaco : Gray jusqu'en 2023

EuroCup Finals MVP Rob Gray has reached a two-year contract extension with Monaco, sources tell @Sportando.

Both sides will have opt out options at the end of next season (summer 2022).

Gray posted 23 points in Game 1 and 25 points in Game 2 leading Monaco to the EuroCup title

Gray a brillé en Eurocoupe

Monaco et Rob Gray, l’histoire continue. L’arrière américain, élu MVP des demi-finales et de la finale de l’Eurocoupe avec des copies de 23 points à l’aller et 25 unités au retour contre l’Unics Kazan, s’apprête à prolonger son contrat avec la Roca Team, fraîchement sacrée championne d’Europe pour la première fois de son histoire. Selon Sportando,. Voici une bonne nouvelle pour le club et le joueur qui a quitté en début de saison Boulogne-Levallois où il n’était pas sur la même longueur d’ondes que son entraîneur Jurij Zdovc. Après avoir brillé en Eurocoupe, compétition dans laquelle il a inscrit 17,3 points de moyenne en 17 rencontres avec 51,4% de réussite à 3 points, l’ancien élément des Houston Cougars (NCAA) va découvrir la plus prestigieuse des coupes d’Europe la saison prochaine.Les Roca Boys vont accompagner l’ASVEL en Euroligue et tenteront de s’affirmer parmi les meilleurs clubs du Vieux Continent. Avant cela, Rob Gray et ses coéquipiers vont tenter de triompher en Jeep Elite, ce qui serait là aussi une grande première pour l’ASM.Gray, lui, tourne à treize points de moyenne sur la scène nationale. « Je veux aider l'équipe du plus fort que je peux, en continuant à travailler très dur chaque jour pour progresser dans mon jeu et donner mon meilleur. Monaco vise le titre et je veux aider au maximum la Roca Team dans ses objectifs élevés, c'est un challenge passionnant », se réjouissait l’ex-joueur de Bourg-en-Bresse à son arrivée en Principauté. Quelques mois après, ses paroles ne peuvent pas être plus justes.