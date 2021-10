Monaco : En échec en NBA, Bacon rebondit en Principauté

💥 Dwayne Bacon arrive tout droit de NBA pour s’engager avec la #RocaTeam ✔️

📝 Plus d’informations 👇https://t.co/AUkN6U8RoC pic.twitter.com/wBfCv6LQZ3



— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) October 26, 2021

Bacon veut « continuer à jouer des matchs à un très haut niveau »

Après avoir porté les couleurs des Charlotte Hornets et de l’Orlando Magic, Dwayne Bacon va relancer sa carrière à Monaco. Coupé par la franchise floridienne en août dernier, le natif de Lakeland a tenté de se relancer avec le maillot des New York Knicks. Toutefois, n’ayant pas réussi à faire ses preuves aux côtés d’Evan Fournier sous les ordres de Tom Thibodeau, le joueur de 26 ans a pris la décision de traverser l’Océan Atlantique et de rejoindre la « Roca Team » cette saison. Présenté comme « un très bon compétiteur qui peut faire très mal avec sa taille et son jeu à l’aile » par son ancien entraîneur selon le club de la Principauté, Dwayne Bacon va ainsi renforcer l’effectif monégasque à la suite de la victoire contre l’Etoile Rouge de Belgrade ce mardi en Euroligue.Présent à la Salle Gaston-Médecin pour cette rencontre, le joueur américain a présenté sa nouvelle équipe comme « une jeune équipe avec beaucoup d’ambitions ». Un élément qui l’a motivé à quitter le giron de la NBA pour donner une nouvelle direction à sa carrière. « Ça m’a donné envie de rejoindre ce groupe pour donner le meilleur de moi-même, et le tirer vers le haut, ajoute Dwayne Bacon dans un entretien accordé au site officiel du club monégasque. J’avais aussi besoin à titre personnel de continuer à jouer des matchs à un très haut niveau, sachant qu’en NBA cette perspective était assez compliquée ces derniers temps. » Assurant avoir « tout donné » pour réussir à New York, le Floridien assure qu’il « démarre un nouveau challenge, une nouvelle aventure en Europe », devant tout d’abord « retrouver ce rythme en enchaînant les matchs, comme ça peut être le cas ici avec l’Euroligue et le championnat ». Admettant qu’il sera difficile de refuser un possible retour en NBA, Dwayne Bacon assure être « uniquement focalisé sur cette saison avec Monaco ».