Monaco : Boutsiele débarque

Boutsiele : "J'ai toujours voulu disputer l'Euroligue"



✍️ 𝗝𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗕𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗲𝗹𝗲 rejoint les rangs de la #RocaTeam 👊 Le pivot international 🇫🇷 (2m04, 28 ans) va apporter sa puissance dans la raquette 💪

👋 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 @JBoutsiele 🇲🇨 pic.twitter.com/QwP0opS2bl

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) July 6, 2021

Au même titre que l'ASVEL, Monaco évoluera la saison prochaine en Euroligue. Une promotion qui implique à la Roca Team, qui fera son entrée dans la compétition, un recrutement de premier rang.Après trois saisons à Limoges, où il sort d'une excellente saison (13,6 points à 60%, 6,9 rebonds et 1,2 passes de moyenne), le massif pivot international français ayant terminé le dernier exercice en cinquième position du classement des rebondeurs et à la cinquième place de celui des meilleurs joueurs français au niveau de l'évaluation (15,3 pour Boutsiele)- à cette équipe monégasque qui a buté cette saison en demi-finales du Final Four face à Dijon mais cherchera une nouvelle fois dès la rentrée à priver son rival villeurbannais d'un nouveau sacre.(avec 26 points marqués contre le futur double champion de France le 12 février dernier à l'Astroballe, il avait établi son nouveau record de points).Conscient de la tâche qui l'attend,"La proposition de Monaco était la plus passionnante sportivement, celle qui me correspondait la plus (...) J'ai toujours voulu disputer l'Euroligue. Je signe dans une équipe comme Monaco qui signe son entrée dans la plus prestigieuse compétition (...) J’espère m’inscrire comme un joueur d’Euroligue dans la durée et tout faire pour y arriver", confie Boutsiele, pas uniquement focalisé par l'Europe néanmoins, contrairement à ce que pourraient laisser penser ses premières déclarations. "Le championnat aussi sera passionnant. Je ne viens pas en me disant, il n'y a que l'Euroligue qui m'intéresse, bien au contraire. Viser un titre de champion de France, ce sera aussi une très belle bataille (...) Je suis très fier de rejoindre cette équipe championne d'Europe, quel joueur ne le serait pas." Une très belle prise pour la Roca Team et ses ambitions forcément nouvelles.