Monaco : Andjusic, meilleur marqueur de la saison, a signé

Andjusic : "C’est un club qui ne cesse de progresser au fil des années"

Monaco s’offre le meilleur marqueur de Jeep Elite ! La Roca Team a annoncé ce mercredi l’arrivée de Danilo Andjusic, âgé de 30 ans, qui vient de passer les deux dernières saisons du côté de Bourg-en-Bresse. L’international serbe, qui vient de disputer le TQO (défaite en finale contre l’Italie malgré ses 27 points, et donc pas de JO pour la Serbie), arrive avec le statut de meilleur marqueur du championnat de France,Passé par Vrsac, Mega Vizura et le Partizan Belgrade en Serbie, la Virtus Bologne et Parme en Italie, Valladolid et Bilbao en Espagne, Wloclawek en Pologne, Kazan en Russie et Igokea en Bosnie avant de venir à Bourg, Danilo Andjusic a refusé certaines propositions à l’étranger pour rester en France et jouer l’Euroligue avec Monaco. « C’est un club qui ne cesse de progresser au fil des années. J’ai beaucoup suivi leurs performances cette saison, et ils m’ont vraiment impressionné. Le club et les gens qui y travaillent ont de l’ambition.On veut montrer qu’on peut bien figurer dans cette compétition relevée. Je connais le coach et plusieurs joueurs de l’effectif. Je sais pertinemment qu’ils vont préparer la saison pour faire quelque chose parce qu’il y a de l’ambition, c’est dans l’ADN du club. J’ai choisi Monaco pour toutes ces raisons », a déclaré le natif de Belgrade, qui espère signer une aussi belle saison l’année prochaine en Betclic Elite qu’en 2020-21, où il a terminé dans le cinq majeur de Jeep Elite.