Lyon-Villeurbanne en patron

Deux semaines après la fin de la Leaders Cup, la Jeep Elite était de retour ce vendredi pour le compte de la 21e journée. Lyon-Villeurbanne, seule équipe de haut de tableau en piste, a logiquement triomphé (91-73) à l’Astroballe contre Le Portel (16e), bien aidé par le toujours précieux Charles Kahudi, qui inscrit 20 points. Les Villeurbannais enchaînent une 3e victoire consécutive et continuent leur course en tête du championnat de France. Danger pour les Portelois qui enregistrent une 4e défaite consécutive et passent relégables (17e).

Porté par un excellent @CKahudi5 auteur d'une solide prestation (20 pts / 8 rbs / 28 d'évaluation) @LDLCASVEL conforte sa place de leader en s'imposant largement face à l'@ESSMbasket #JeepELITE pic.twitter.com/RFM2AHATIW — LNB (@LNBofficiel) 1 mars 2019

La défaite du Portel fait les affaires de Fos-Sur-Mer, qui remporte sur le fil une victoire très importante contre Chalon/Saone (76-73) dans la course au maintien. Fos respire et sort de la zone de relégation (16e).

Pas de surprise dans les autres rencontres avec le succès à domicile de Gravelines-Dunkerque face à la lanterne rouge, Antibes (88-71) et la victoire de Levallois contre Chalons-Reims. Les Gravelinois, grâce notamment à un grand Jean-Michel Mipoka (24 points), grimpent de quatre places et se replacent provisoirement à la sixième place du classement. Dans le duel de milieu de tableau, Levallois (11e) s’impose sur son parquet (83-78) contre Chalons-Reims (14e) grâce au coup de chaud de Will Daniels (29 points).