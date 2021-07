Limoges : Mehdy Mary n’est plus l’entraîneur

Le CSP Limoges est à la recherche de celui qui sera son dixième entraîneur sur les dix dernières années. Mehdy Mary, arrivé en décembre 2019, ne sera en effet plus le coach de l’équipe limousine la saison prochaine. Cette année, il n’est pas parvenu à emmener le CSP en play-offs, après avoir terminé neuvième de la saison régulière avec un bilan de 17 victoires et 17 défaites. « Le Limoges CSP et Mehdy Mary mettent fin à leur collaboration. Le club lui souhaite bonne continuation. Le Limoges CSP est à la recherche d’un nouvel entraîneur », a écrit le club dirigé par Céline Forte dans un communiqué. « Après avoir fait ensemble le bilan de la saison écoulée, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il valait mieux nous séparer. On remercie Mehdy pour ces deux saisons passées ensemble même si on regrette la manière dont la dernière s’est terminée. On lui souhaite bonne continuation », a déclaré de son côté Yves Martinez, le président du directoire.

Zdovc et Dupraz ne viendront pas

Alors que les noms de Jurij Zdovc, qui va quitter Boulogne-Levallois, et de Jean-Marc Dupraz (Lille), anciennes gloires du club, ont circulé, le quotidien régional Le Populaire révèle qu’aucun des deux ne sera l’heureux élu. « Le projet du club ne change pas. On souhaite un coach capable de composer avec une ossature de JFL et de faire progresser nos jeunes, explique le directeur sportif Crawford Palmer. On espère quelqu’un d’expérimenté capable d’endosser ce costume. J’aimerais pouvoir compter sur lui assez rapidement pour enclencher notre recrutement et prendre des décisions au sujet des joueurs actuels. » Ce nouveau coach succédera à Frédéric Sarre (2011-12), Panayotis Yannakis (2012-13), Jean-Marc Dupraz (2013-15), Philippe Hervé (2015-16), Dusko Vujosevic (2016-17), Kyle Milling (2017-18), François Peronnet (2018-19), Alfred Julbe (2019) et donc Mehdy Mary, pour ne citer que ceux des dix dernières années. Entraîner le CSP est un métier très précaire…