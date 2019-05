Limoges CSP: Celine Forte officiellement nommée

Céline Forte, la veuve de Frédéric Forte décédé le 31 décembre 2017, est devenue officiellement présidente du conseil de surveillance du Limoges CSP samedi. Quelques heures avant le dernier match de saison régulière entre le CSP et Levallois (samedi 20 heures), la guerre pour la gouvernance a donc enfin pris au terme d'une assemblée générale tenue au siège du club limougeaud. "Je suis satisfaite de pouvoir commencer à travailler sérieusement et sereinement. C’est un point de départ et il était temps. Maintenant, on va apporter des idées, des compétences et de l'ambition", a commenté Céline Forte après l'assemblée générale dans des propos relayés par le Populaire du Centre.