Les leaders assurent, Le Portel fait un pas vers le maintien

Les six premiers du championnat Elite ont gagné mardi, à l'occasion de la 32e journée.

Dans l'ordre, l'Asvel s'impose à Cholet (78-87), Nanterre à Antibes (70-86), Monaco cartonne à Strasbourg (71-101), Dijon l'emporte à Boulazac (73-84) et Limoges devant Chalon en prolongation (111-103) - Isaiah Miles a inscrit 31 points, Jordan Taylor finit à 24 points et 15 passes, et le CSP a remonté un débours de 18 points en début de quatrième quart ! Quant au Mans, qui a disposé de Pau (94-74), les Sarthois passent donc sixièmes devant leur adversaire du soir et Strasbourg.

Bourg-en-Bresse, neuvième après son succès à Châlons-Reims (96-102), revient à une victoire de la SIG. En bas de classement, Le Portel a gagné un match crucial pour le maintien à Fos-sur-Mer (67-79), ce qui permet aux Pas-de-Calaisiens de prendre une victoire d'avance sur leurs hôtes à la 16e place. Enfin, Gravelines a dominé Levallois (97-85) avec le premier triple-double de la saison pour Taylor Smith (toutes équipes confondues), auteur de 14 points, 14 rebonds et 10 passes.