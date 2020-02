Leaders Cup (Finale) : Premier trophée en quatorze ans pour Dijon, tombeur de l'ASVEL

La @jdadijonbasket remporte la #LeadersCup 2020 au terme d'une finale très hachée mais pendant laquelle @Dcash_11 a fait la différence !

La JDA conclut 3 jours parfaits avec ce 🏆, le premier depuis 2004 ! pic.twitter.com/3IxTHJEDAJ

— LNB (@LNBofficiel) February 16, 2020

Holston a fait la différence pour Dijon

BASKET - JEEP ELITE / LEADERS CUP 2020

Finale – Dimanche 16 février

Demi-finales – Samedi 15 février

Quarts de finale - Vendredi 14 février

Depuis la Coupe de France 2006, Dijon attendait de mettre les mains sur un nouveau trophée. Ce dimanche, dans une Disney Events Arena de Marne-la-Vallée mise en difficulté par le vent lié à la tempête Dennis, la JDA a mis un terme à une disette de quatorze ans au terme d’une finale indécise face à l’ASVEL. Une rencontre que les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (20 points, meilleur marqueur et MVP de la finale) ont entamé tambour battant, menant de dix longueurs à l’issue du premier quart-temps. Mais les Villeurbannais, à la recherche de leur premier titre dans cette compétition depuis 2010, ont su répondre et, dans la foulée de Jordan Taylor (17 points, 6 rebonds, 7 passes), revenir à quatre longueurs au moment de revenir aux vestiaires.Au retour sur le parquet, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont continué de pousser pour essayer de revenir au score mais, tout au long du troisième quart-temps, ils n’ont jamais fait mieux que revenir à deux longueurs pour un écart inchangé à l’orée des dix dernières minutes de cette finale indécise. C’est Amine Noua et ses trois seuls points dans cette finale qui a permis à l’ASVEL de passer devant au score pour la première fois depuis... la première minute. C’est alors que David Holston (16 points) est sorti de sa boîte. Après avoir ramené la JDA à hauteur, l’Américain a aligné deux tirs à trois points dont un totalement improbable pour offrir quatre points d’avance à Dijon à deux minutes de la fin avant de trouver Alexandre Chassang (10 points, 10 rebonds) pour maintenir les Bourguignons devant au score puis de quitter le parquet pour sa cinquième faute. Les derniers instants de la rencontre ont permis aux Dijonnais de savourer ce succès (69-77) et leur premier titre en Leaders Cup. Deuxième de Jeep Elite à égalité avec Monaco, la JDA fait le plein de confiance avant la fin de la saison régulière, ayant battu la « Roca Team » puis l’ASVEL ce week-end.ASVEL -: 69-77- Boulogne-Levallois : 88-59Monaco -: 81-83- Cholet : 82-74- Strasbourg : 91-72– Bourg-en-Bresse : 104-79– Nanterre : 82-70