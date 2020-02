Leaders Cup - Dijon : Legname salue l’attitude de ses joueurs

Equipe en forme actuellement en Jeep Elite, Dijon a confirmé en remportant ce dimanche la Leaders Cup. A l’issue d’une finale accrochée face à l’ASVEL, la JDA a mis fin à quatorze années sans trophée et c’est dû au travail des joueurs selon Laurent Legname. « Forcément, c'est gratifiant. C'est qu'il y a du travail derrière. Mais en premier lieu, ce sont les joueurs qui font les efforts, adhèrent, croient en ce qu'on propose, a assuré l’entraîneur dijonnais dans des propos recueillis par le quotidien Le Figaro. On peut proposer un projet, si les joueurs n'y croient pas, ne sont pas investis à 200%, on a beau s'exciter sur le banc, ça ne marche pas. C'est vraiment une connexion qui doit se créer. Des fois, je peux paraitre un peu dur avec mes joueurs, mais je vous promets que si je le suis, c'est qu'ils savent vraiment ce qu'il y a derrière. Avec chacun d'eux, j'ai une vraie relation de respect. Sans les aimer, j'ai beaucoup d'affection pour chacun de mes joueurs depuis mes débuts de coach. Je pense qu'ils me le rendent, sinon, ils ne feraient pas cela sur le terrain. »