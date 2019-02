Leaders Cup: Bourg-Strasbourg en finale

La JL Bourg, tombeur de l'ASVEL vendredi en quarts de finale, a confirmé samedi et s'est qualifié pour la finale de la Leaders Cup aux dépens de Levallois (86-79). Zach Peacock a été élu homme du match avec ses 25 points et ses 10 rebonds. Dans l'autre demi-finale, Limoges a été battu par Strasbourg, vainqueur de l'épreuve en 2015, au terme d'un match plus fermé (72-63).

Le coup d'envoi de la finale sera donné à 17 heures, à Disneyland Paris, après la finale de Pro B entre la Chorale de Roanne et Rouen.