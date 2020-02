Leaders Cup : Boulogne-Levallois s'est fait peur

C’est parti pour la huitième édition de la Disneyland Leaders Cup ! Les huit meilleures équipes de la phase aller de la saison de Jeep Elite sont réunies chez Mickey, et une première va déjà pouvoir rentrer chez elle et profiter de deux semaines de repos avant la reprise du championnat : Cholet. Le CB a en effet été éliminé par Boulogne-Levallois sur le score de 82-74. Mais que ce fut dur pour les Metropolitans, qui ont bénéficié d’un gros coup de mou des Choletais dans le money-time ! Les actuels quatrièmes de Jeep Elite ont bien commencé face aux sixièmes, en menant 43-36 à la mi-temps, mais ils sont ensuite connus un trou noir en revenant des vestiaires, en encaissant un 14-0, ce qui a permis à Cholet de mener 56-49 à la 28eme minute et 60-57 à la fin du troisième quart. Les Franciliens se sont repris peu à peu et sont repassés devant à la 32eme sur un tir de David Michineau (61-60), puis les deux équipes sont passées devant tour à tour, mais sans compter plus de quatre points d’avance. A trois minutes de la fin, Cholet menait 74-70, avant de connaitre à son tour un énorme trou noir. Boulogne-Levallois a en effet terminé le match sur un 12-0, chaque joueur apportant sa pierre à l’édifice. David Michineau termine meilleur marqueur avec 19 points, et a été bien aidé par Jamel Artis et Vitalis Chikoko et Rob Gray, auteurs de 14 et 12 points (14pts pour Karaman et Stockton côté choletais). Boulogne-Levallois, qui n’a jamais remporté la Leaders Cup, ni la Semaine des As, reste donc encore en course pour le trophée, et défiera l’ASVEL ou Strasbourg pour une place en finale.



LEADERS CUP 2020

Quarts de finale - Vendredi 14 février

Boulogne-Levallois - Cholet : 82-74

15h30 : ASVEL - Strasbourg

18h00 : Dijon – Bourg-en-Bresse

20h30 : Monaco – Nanterre



Demi-finales – Samedi 15 février

18h00 : ASVEL ou Strasbourg - Boulogne-Levallois

20h30 : Monaco ou Nanterre - Dijon ou Bourg-en-Bresse



Finale – Dimanche 16 février à 17h00