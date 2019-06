L'Asvel est championne de France, grâce à son succès à domicile contre Monaco mardi (66-55), lors du cinquième et ultime match des finales. Tout s'est joué dans le troisième quart, remporté 24-6 par les locaux. Villeurbanne avait gagné ses deux premières rencontres à la maison (81-71 puis 73-67) et Monaco en avait ensuite fait de même (97-62 puis 89-81). C'est le 19e titre de l'histoire pour l'Asvel, le premier depuis 2016 et le deuxième de l'ère Tony Parker (qui dirige le club depuis 2014).