Le Portel recrute deux nouveaux joueurs

Il n'y a pas que l'Asvel qui est actif sur le marché des transferts en Jeep Elite. L'ES Le Portel, 16e du championnat la saison dernière, est aussi passé à la vitesse supérieure ce lundi avec l'officialisation de 2 nouvelles recrues, D'Angelo Harrison et Frank Hassell. Le pivot revient dans le club français après un premier passage entre 2016 et 2018, ou il avait notamment décroché deux distinctions de MVP du mois (janvier et mai 2017). L'an dernier il évoluait à Cholet, ou il affichait 13,7 points et 7.9 rebonds de moyenne en 24 minutes de jeu.

Du côté de D'Angelo Harrison, c'est une première expérience en France. L'arrière américain évoluait l'an dernier à Enisay, en Russie. Il a pu évoluer en Ligue des champions, avec une feuille de statistiques de 15 points, 5 passes et 4 rebonds en moyenne. Eric Girard, entraîneur du Portel, le décrit comme "fort arrière scoreur, excellent rebondeur pour sa taille, bon créateur sur les postes 2.1, il complétera parfaitement notre roster extérieur", dans le communiqué du club.