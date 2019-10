Le plus gros budget pour l’ASVEL

Champion de France en titre, Lyon-Villeurbanne a cette saison le plus gros budget de Jeep Elite. Selon les chiffres dévoilés par la Ligue nationale de basket-ball (LNB), l’ASVEL affiche un budget prévisionnel de 11,44 millions d’euros, contre 9,05 millions d’euros pour Monaco. Le club présidé par Tony Parker n’a en revanche pas la plus importante masse salariale du championnat (3,51 M€), l’ASM étant plus dépensière dans ce domaine (3,59 M€). Strasbourg complète le podium avec un budget de 7,62 millions d’euros et une masse salariale de 2,36 millions d’euros.