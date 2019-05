Le Mans, battu à Dijon, n'est toujours pas en playoffs

Dijon, quatrième du championnat Elite, a confirmé face au Mans en s'imposant (78-70) mardi lors de la 33e et avant-dernière journée, et ce malgré 16 points de retard dans le deuxième quart.

La JDA, meilleure série en cours avec six victoires de rang, s'assure ainsi du top 4 et donc de l'avantage du terrain en quarts de finale.

En revanche, le MSB, huitième, rate l'occasion de se qualifier pour les playoffs et devra attendre la dernière journée, à la lutte avec Limoges, Strasbourg et Bourg-en-Bresse (respectivement cinquième, sixième et neuvième).