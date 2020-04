Le basket français au soutien du personnel hospitalier

#LNBSolidaire

La Ligue nationale de basket (LNB) espère toujours que, actuellementen raison de la pandémie de coronavirus,, mais "conformément aux décisions gouvernementales, dans le respect total et prioritaire de la sécurité et santé des joueurs, des équipes de support et du public", a annoncé la LNB. Et lundi, l’instance a aussi signifié sa volonté dedurant cette crise sanitaire.En association avec la Fondation de l’Avenir, la LNB a mis en place une collecte de fonds à destination des structures hospitalières. "Les besoins de matériels des hôpitaux dans toute la France sont importants (masques, blouses, gels, gants, lunettes et autres matériels indispensables) et les aider à pouvoir financer ces achats est essentiel pour. Afin de faciliter le recueil de dons et garantir leur destination, la Ligue nationale de basket s’est naturellement associée avec la Fondation de l’Avenir pour effectuer cette collecte", apprend-on dans ce communiqué, où il est également précisé que