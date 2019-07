L'Asvel recrute un nouvel ailier

Après les arrivées d'Edwin Jackson et Jordan Taylor, l'Asvel enregistre sa troisième recrue. Le récent champion de France a décidé de s'attacher les services de l'international belge Ismaël Bako (23 ans, 2m08), pour les deux prochaines saisons. L'ailier sort d'une dernière saison plus que réussie avec Anvers, ou il a été élu MVP du championnat et de la finale de la Coupe de Belgique.

INFO EFFECTIF



Le prometteur intérieur Ismael BAKO rejoint le club villeurbannais !



