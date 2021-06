C'EST TOUT SIMPLEMENT EXCEPTIONNEL !!! VICTOIRE 79-68 FACE À MONACO !!

LA JDA DIJON EN FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE !!!!! #MyJDA #Dijon #Final4JeepELITE pic.twitter.com/x5tF35UsEa



— JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) June 24, 2021

L'ASVEL n'a pas tremblé



NOS GUERRIERS SONT EN FINALE ! Bravo les gars, quel match vous nous avez sorti !!

RDV samedi (13h35) face à @jdadijonbasket pour aller chercher le titre ! #LDLCASVEL #Final4JeepELITE pic.twitter.com/ASHzvLUuzv

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 24, 2021

BASKET - JEEP ELITE / QUARTS DE FINALE

Dimanche 20 juin 2021



FINAL FOUR (A ROUEN)

Jeudi 24 juin

FINALE

Samedi 26 juin



13h35 : Dijon (1er) - ASVEL (2eme)

Après 141 ans d'existence, la Jeanne d'Arc Dijon va disputer la toute première finale de championnat de France de basket ! Auteur d'une saison régulière exceptionnelle, terminée à la première place avec 27 victoires pour 7 défaites, les Bourguignons ont écrasé Orléans en quart de finale dimanche dernier, et disputaient ce jeudi la première demi-finale du Final Four, à Rouen, et la JDA s'est brillamment imposée 79-68 contre Monaco, quatrième de la saison régulière et vainqueur de l'Eurocoupe, qui ne remportera donc pas le premier titre de champion de son histoire. Dans ce match où Monaco était privé de Mathias Lessort (parti en équipe de France, puis qui a quitté les Bleus pour raisons familiales), Dijon a mené du début à la fin, en se faisant un peu peur dans le money-time.A sept minutes de la fin, la JDA comptait six points d'avance (63-57), puis quatre à 5'40 du buzzer (64-60). L'écart est même descendu jusqu'à -3 à 5'06 de la fin (64-61), et c'est à ce moment-là que Dijon a remis un coup d'accélérateur et a fini avec un 15-7 pour s'offrir sa première finale. Axel Julien, pour son avant-dernier match sous le maillot de la JDA, a encore été excellent, avec 22 points au compteur, à 5 sur 8 à 3 points, et Hans Vanwijn l'a bien aidé, avec un gros double-double à 16 points et 10 rebonds. En face, Monaco a dû se contenter d'un Dee Bost à 15 points et d'un JJ O'Brien à 13 points. Rasid Mahalbasic n'est pas passé loin d'un triple-double, avec 8 points, 14 rebonds et 10 passes. Mais la belle saison de Monaco s'arrête donc là.Plus d'infos à venir...- Orléans (8eme) : 83-59- Bourg-en-Bresse (5eme) : 91-72- Boulogne-Levallois (6eme) : 79-68- Le Mans (7eme) : 97-79- Monaco (4eme) : 79-68Strasbourg (3eme) : 83-67