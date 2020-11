Jeep Elite : Un match par équipe en décembre et janvier ?

Tous les scénarios sont à l'étude

Depuis le début du reconfinement, fin octobre, seulement deux matchs de Jeep Elite se déroulent à chaque journée, afin de maintenir une présence (gratuite) du basket français à la télévision. La majorité des clubs n'a pas souhaité continuer à jouer à huis clos, en étant privés des revenus de la billetterie et des partenaires. Mais en décembre et en janvier, chaque équipe devra disputer un match à domicile à huis clos, si les décisions du Comité directeur de la Ligue nationale de basket sont adoptées lors de l'Assemblée générale du 8 décembre. "Compte tenu de l'extrême difficulté dans laquelle se trouvent les clubs du fait de l'impossibilité d'accueillir du public et leurs partenaires, mais prenant en compte les aides compensatoires et réductions de charges que l'Etat a consenti à accorder, le Comité directeur proposera à l'AG que,et deux journées de Pro B, chaque équipe de Pro B jouant un match à domicile à huis-clos", explique le comité directeur. Par ailleurs, un "Boxing Day", avec trois affiches de Jeep Elite, pourrait se dérouler le 26 décembre.Le Comité directeur a également commencé à réfléchir à la façon de conclure la saison si trop de matchs venaient à être reportés. Plusieurs scénarios sont possibles : "Compte tenu du nombre de matchs et de journées reportées en raison du confinement, un nouveau calendrier va être élaboré afin de mener au moins la saison régulière à son terme. Si de nouveaux matchs et journées devaient encore être reportés en raison de la situation sanitaire, différents cas se poseront. Certains ont déjà été prévus par l'Assemblée générale du 28 mai dernier, qui prévoit notammentL'Assemblée générale se penchera sur les hypothèses où la saison régulière irait à son terme mais ne permettrait pas de jouer les Playoffs dans les conditions prévues par le règlement, et nécessiterait un aménagement. Le cas où la saison régulière aurait été totalement jouée mais avec impossibilité calendaire de jouer les Playoffs a également été prévu lors de l'AG du 28 mai dernier, la saison étant alors considérée comme terminée, et donnant lieu à un palmarès avec promotion et relégation." A ce jour, entre les cas de coronavirus dans les équipes et le reconfinement, aucune journée de Jeep Elite de la saison 2020-21 n'a pu se dérouler entièrement. Le classement est évidement chamboulé, des équipes ayant déjà disputé sept matchs (Boulogne-Levallois et Strasbourg) et une équipe n'en ayant joué que trois (Boulazac).