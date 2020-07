Jeep Elite : Un intérieur nigérian à Strasbourg

🚨 ALERTE RECRUTEMENT 🚨

La SIG Strasbourg officialise ce jour la signature du pivot Ebuka Izundu (24ans – 2m08), qui rejoint le club pour la saison 2020/21. Bienvenue Ebuka 🙂https://t.co/Edx7obyFqf pic.twitter.com/NN7h4mdElo



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) July 17, 2020

Tuovi : « Il sera l'un des pivots les plus rapides de Jeep Elite »



🔥Allez, on vous propose une petite sélection d'actions défensives de notre nouveau pivot Ebunka Izundu. 🤪

⛔️⛔️⛔️ BLOCKORAMA BABY ! ⛔️⛔️⛔️@LNBofficiel @BasketballCL pic.twitter.com/LPgvvarRfy



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) July 17, 2020

A l'intérieur, Strasbourg affiche complet.Sur son site officiel, le club alsacien classé au dixième rang de Jeep Elite lors de l'interruption définitive de mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19 retrace le parcours de ce pivot présenté comme très véloce pour un joueur de près de 2,10 m comme lui.Un profil rare qui n'a pourtant pas convaincu de franchise NBA à la sortie d'Izundu de l'université de Miami, où il a fait ses classes, et ce en dépit, rappelle la SIG, de l'intérêt des Golden State Warriors, séduits par les prestations du Nigérian lors de la Sumer League.Sous les couleurs du Bétis Séville, Izundu est toutefois resté sur sa faim, avec peu de matchs joués (17 au total), un maigre temps de jeu par match (13 minutes de moyenne) pour, à l'arrivée, des statistiques loin d'être affolantes (4,2 points et 3,1 rebonds de moyenne par match).En attendant d'avoir sa réponse, le successeur de Vincent Collet se félicite de cette (bonne ?) pioche.« Ebuka Izundu a un profil intéressant depuis sa carrière universitaire. C’est un jeune pivot très mobile et qui sort d’un bon programme à Miami. Après une première année en Europe en Espagne, il est plus adapté au basket européen et aura certainement une carrière prometteuse dans le futur, à commencer par la saison prochaine. C’est un joueur qui travaille dur, pour s’améliorer chaque jour et nous allons travailler avec lui nous aussi », avoue Tuovi, qui avait fait du Nigérian l'une de ses priorités au poste. « C’est le profil que nous recherchions aux côtés de Yannis et Essome. Il correspond bien au style de basket que nous voulons, offensif avec des intérieurs rapides. Il sera l’un des pivots les plus rapides de Jeep Elite. Avec son profil athlétique, il va nous apporter de la taille et sa défense près du cercle. » Après les renforts de deux nouveaux meneurs et de deux nouveaux pivots,pour compléter son effectif.