Jeep Elite - Strasbourg : Un meneur américain débarque à la SIG

La SIG tient l’expérience qu’elle cherchait.. Malgré ses performances en NCAA, le joueur de 32 ans n’a jamais été drafté en NBA à cause de blessures mais il a notamment porté les maillots de Besiktas, l’Hapoel Holon et le Cibona Zagreb avec qui il a affronté Strasbourg en Ligue des Champions en 2016. « Avec son expérience, il sera en capacité de s’adapter et sa polyvalence devrait lui permettre d’apporter des solutions pour aider l’équipe à mieux jouer, a confié l’entraîneur Vincent Collet. Il n’est pas connu pour être un meneur shooteur mais plus un créateur. Il joue pour l’équipe, va apporter de la vitesse et de l’énergie des deux côtés du terrain. »