Jeep Elite - Strasbourg : Tuovi confirmé au poste d’entraîneur

La SIG n’entend plus changer d’entraîneur. Après avoir pris la suite de Vincent Collet, débarqué par ses dirigeants en raison d’une série de résultats négatifs à la fin du mois de janvier, Lassi Tuovi a été officiellement conforté dans ses fonctions. Par voie de communiqué, le club de Strasbourg a confirmé le maintien du technicien finlandais à son poste d’entraîneur jusqu’au terme de la saison.« Lassi a accepté de prendre en main l’équipe dans une période difficile. Il a été immédiatement accepté par les joueurs, a assuré le président de la SIG Martial Bellon dans un communiqué. Dès lors que l’équipe est complétée avec l’arrivée de deux nouveaux joueurs qu’il a choisis, je ne doute pas qu’il va insuffler un nouvel état d’esprit et une nouvelle dynamique pour relancer l’équipe. Nous connaissons son engagement et ses compétences et nous avons décidé de lui faire confiance jusqu’à la fin de la saison. »