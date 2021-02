Face à Cholet, Strasbourg a enchaîné une troisième victoire consécutive (75-72) dans un match en retard comptant pour la 10eme journée de Jeep Elite. Malgré un 10-2 inaugural, le club alsacien n'a eu aucune marge à cause de l'adresse aléatoire de ses cadres. Les hommes de Lassi Tuovi ont terminé la rencontre avec 32% de réussite à 3 points. Défaillants dans ce secteur, ils ont pu s'en remettre à une grosse intensité défensive pour réussir à garder l'avantage pendant l'essentiel du match. Juste avant la fin du premier quart-temps, Cholet a pris les devants grâce à un 12-2, (20-21, 10eme) mais cela n'a pas duré longtemps. Le jeune Yoan Makoundou s'est notamment illustré avec une efficacité maximale. Le joueur de 20 ans a terminé avec 19 points, son record en Jeep Elite, et n'a raté qu'un tir.

Strasbourg a profité du réveil de Lansdowne

Ses exploits n'ont pas été suffisants, notamment à cause des 22 ballons perdus par son équipe sous la pression défensive des SIGmen. Les joueurs de Strasbourg ont partagé les responsabilités avec quatre joueurs à plus de dix points pour garder la main. Dans un match équilibré avec six égalités et onze changements de leader, la SIG n'a jamais compté plus de deux points de retard. Mais les coéquipiers de Bonzie Colson n'ont pas réussi à prendre le large. DeAndre Lansdowne, en bon capitaine, s'est réveillé pour terminer avec 16 unités après une première période ratée. Il a parfaitement suppléé Ishmail Wainright (17 points) qui a bataillé des deux côtés du terrain. Suffisant pour offrir la victoire aux Alsaciens malgré une mauvaise entame de quatrième quart-temps.

La SIG n'a rien laissé passer dans la dernière minute

Alors que les deux formations ont longtemps fait jeu égal, Cholet a pris les devants au début du dernier quart-temps quand la SIG a passé plus de trois minutes sans marquer (63-64, 33eme). Mais dans la foulée, Strasbourg a mis en place une pression défensive tout terrain pour faire la différence. Cholet n'a pas réussi à marquer dans la dernière minute alors que DeAndre Lansdowne profitait d'une interception pour marquer les derniers points de la partie en dunkant (75-72, 40eme). Derrière, Bonzie Colson a contré Gerry Blakes (14 points) juste avant le buzzer et Gregor Hrovat a été contraint de prendre le dernier tir dans une position inconfortable. Son raté a empêché son équipe d'arracher une prolongation. Avec ce succès, Strasbourg enchaîne et intègre le top 8 alors que Cholet, toujours sevré de victoire en 2021, reste à la 14eme place.



JEEP ELITE - Match en retard

10eme journée - Lundi 1er février

Strasbourg - Cholet : 75-72