Jeep Elite : Robinson revient en France

Robinson complémentaire de Julien et Holston

Actuel troisième de Jeep Elite, derrière Monaco et Boulogne-Levallois, mais éliminé en Ligue des Champions, Dijon se renforce avec l’arrivée de Gerald Robinson. La JDA a annoncé la signature de l’arrière américain de 31 ans ce vendredi, même s’il n’arrivera en Bourgogne que le 15 février. Passé par la NCAA, à Tennessee State puis à Georgia, le natif de Nashville n’a pas été drafté en NBA lorsqu’il s’est présenté en 2012. Il a donc débuté sa carrière professionnelle en Europe, du côté de Leuven en Belgique (2012-13), avant de rejoindre le club israélien de Gilboa Galil (2013-14), puis le club letton de Riga (2014-15), puis il a découvert le championnat de France, du côté de Nanterre (2015-16). Il est ensuite parti en Iran (2016-17), puis est revenu en Europe, à l’Alba Berlin (2017),Puis direction la Grèce et Patras (2019-20), la Turquie et Bursaspor (2020). L’été dernier, il s’est engagé avec la Virtus Roma, mais le club a fait faillite et il a rejoint Pesaro, toujours en Italie, le 29 décembre, en tant que pigiste médical jusqu’au 15 février. Il a tourné à plus de 11 points de moyenne dans la majorité de ces clubs.« Après analyse de la situation globale (calendrier sur la fin de saison), avec une grande possibilité de multiplier les matchs, il nous est apparu nécessaire d’apporter un élément supplémentaire à notre équipe. Ne voulant pas perturber l’équilibre du groupe (au vu de la très bonne première partie de saison), il est évident que cet élément devrait apporter une plus-value à l’équipe.Complémentaire d’Axel (Julien) et David (Holston), il nous apportera plus de solutions dans la création de notre jeu », a réagi le coach de la JDA Laurent Legname