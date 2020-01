Jeep Elite : Roanne profite de l'effet Choulet

Reed et Miller sonnent la révolte en seconde mi-temps



VICTOIRE CHORALIENNNNEEE !! Pour le retour de Jean-Denys Choulet sur le banc, la Chorale retrouve le chemin de la victoire et entame parfaitement sa phase retour face au @CCRBASKET ! (96-89) #CHOCCRB #JeepELITE #ChoraleNation pic.twitter.com/IuuaV1Qamq

— Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) January 10, 2020

BASKET - JEEP ELITE / 18EME JOURNEE

Vendredi 10 janvier 2020

Samedi 11 janvier 2020

Dimanche 12 janvier 2020

L'électrochoc attendu.Avant de renouer avec le succès, à domicile face à Châlons-Reims, il fallait en effet remonter au 13 décembre dernier et à un déplacement des Roannais à... Châlons-Reims (76-74) pour trouver trace de leur dernière victoire. Battu depuis à Nanterre, Chalon-sur-Saône et par Limoges, en toute fin d'année, le mal classé est revenu de loin toutefois vendredi face au CCRB. A la pause, les Champardennais et leur meilleur joueur de la soirée Yannis Morin (16 points, 13 rebonds) avaient d'ailleurs rejoint les vestiaires avec une large avance (56-43) qui ne disait rien de bon pour cette Chorale aphone depuis trois rencontres.Pourtant, porté par Marcquise Reed et Ian Miller, déjà très précieux en première mi-temps mais tout simplement exceptionnels après la pause (25 points pour le premier, 30 pour le second), et par une adresse impressionnante de loin (14 sur 27), Roanne, tout près des 100 points, a réussi à renverser complètement la vapeur, pour finalement l'emporter de sept points et sortir provisoirement de la zone rouge, avec une victoire d'avance au soir de cette victoire contre Châlons-Reims sur ses concurrents Gravelines-Dunkerque et Boulazac. En faisant revenir Choulet, entraîneur de l'équipe lors du titre de champion en 2007, les dirigeants de la Chorale espéraient provoquer un déclic. Pour le moment, ça marche.- Châlons-Reims : 96-8920h00 : Bourg-en-Bresse - Chalon-sur-Saône20h00 : Cholet - Gravelines-Dunkerque20h00 : Le Mans - Boulazac20h00 : Le Portel - Dijon20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Orléans20h00 : Strasbourg - Monaco20h30 : Boulogne-Levallois - Nanterre16h00 : Limoges - ASVEL