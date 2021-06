Jeep Elite : Qui sera le MVP de la saison ?

𝐌𝐨𝐬𝐭 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 : 𝚞𝚗𝚎 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚒𝚗𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚜𝚙𝚘𝚛𝚝𝚒𝚟𝚎 𝚊𝚝𝚝𝚛𝚒𝚋𝚞é𝚎 𝚊𝚞 𝚖𝚎𝚒𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚓𝚘𝚞𝚎𝚞𝚛 𝚍'𝚞𝚗𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚙é𝚝𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗.



🇷🇸 𝐃.𝐀𝐍𝐃𝐉𝐔𝐒𝐈𝐂

🇬🇧 𝐎.𝐒𝐎𝐊𝐎

🇫🇷 𝐓.𝐇𝐄𝐔𝐑𝐓𝐄𝐋

🇺🇸 𝐁.𝐂𝐎𝐋𝐒𝐎𝐍#TrophéesLNB #SNBMVP pic.twitter.com/Xebpi6nkoI

— LNB (@LNBofficiel) June 7, 2021

Wembanyama, 17 ans et déjà nommé !

Si tout va bien, la saison de Jeep Elite se terminera fin juin par des quarts de finale puis un Final Four à Rouen, clôturant ainsi un exercice 2020-21 très particulier, où la saison a été mise sur pause avec le deuxième confinement fin octobre puis en marche accélérée depuis février pour finir dans les temps. En attendant, on connait depuis ce lundi les nommés pour les trophées de fin de saison. Et notamment le trophée de meilleur joueur, qui se disputeraLe trophée d’entraîneur de l’année sera quant à lui remis à Elric Delord (Le Mans), Laurent Legname (Dijon), Zvezdan Mitrovic (Monaco) ou Lassi Tuaovi (Strasbourg). Du côté du meilleur jeune (né en 2001 ou après), il faudra départager Hugo Benitez (20 ans, Bourg-en-Bresse), Matthieu Gauzin (20 ans, Châlons-Reims), Matthew Strazel (19 ans, en août, ASVEL) et Victor Wembanyama (17 ans, Nanterre). Les quatre nommés pour le titre de meilleur défenseur sont Jacques Alingue (Dijon), Moustapha Fall (ASVEL), Abdoulaye Ndoye (Monaco) et Briante Weber (Gravelines-Dunkerque). Les trophées du meilleur marqueur, du Trophée Thierry Rupert meilleur contreur, du meilleur arbitre et du DLSIxième homme de la saison seront connus prochainement.Chaque équipe a encore entre deux et cinq matchs de saison régulière à disputer. Boulazac est d’ores et déjà relégué. Dijon, l’ASVEL, Monaco, Strasbourg et Bourg-en-Bresse sont qualifiés pour les quarts de finale, et trois dernières billets se joueront entre Boulogne-Levallois, Le Mans, Limoges, Orléans et Nanterre.