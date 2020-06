Jeep Elite - Nanterre : Une saison de plus pour Dallas Moore

‼️ Dallas Moore : 1 an de plus à Nanterre ‼️@DallasMoore14 a fait le choix de rester à Nanterre, pour le plus grand bonheur des fans 🔥🏀

Donnadieu heureux de la construction de son effectif

Engagé en Eurocoupe la saison prochaine, Nanterre s’est assuré de pouvoir compter sur Dallas Moore. L’international albanais a, en effet, accepté de prolonger son contrat avec le club francilien pour une saison supplémentaire. Emargeant à 14,6 points de moyenne par match la saison dernière avec une réussite à trois points à 47%, le natif de St Petersburg, aux Etats-Unis, sera un argument de poids tant en Jeep Elite que sur la scène européenne à partir de septembre prochain. Une prolongation de contrat portant sur une seule saison qui fait suite au retour annoncé de Brian Conklin au sein de l’effectif du club des Hauts-de-Seine.La prolongation de contrat de Dallas Moore est une nouvelle pierre dans l’édifice voulu par Pascal Donnadieu, l’éternel entraîneur de Nanterre. L’international albanais va pouvoir compléter le dispositif qui sera construit autour de Chris Warren et Brian Conklin. « Avec Isaia Cordinier et Damien Bouquet, c’était important de conserver des joueurs de la saison dernière, d’autant qu’avec le retour de Chris Warren et Brian Conklin, on a une base de cinq joueurs avec de vrais automatismes made in Nanterre, assure Pascal Donnadieu dans un communiqué du club. Il a fait une excellente saison, avec une montée en puissance progressive, puisque sur la phase retour il a tourné à plus de 20 points et 21 d’évaluation de moyenne, et tout ça avec des pourcentages très élevés. Il a pris une dimension vraiment importante dans notre équipe et c’était important de travailler dans la continuité en le faisant rester. Il évoluera sur le poste 2 ainsi qu’en relai de Chris dans le rôle de meneur. Cette doublette Chris-Dallas, c’est l’assurance d’avoir un duo qui tient la route pour la saison à venir. » Des espoirs qu’il faudra confirmer sur le parquet lors de la reprise des compétitions.