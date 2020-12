Jeep Elite : Monaco prend la tête, Dijon sur le podium

💪 Victoire de Monaco 77-71 🆚 @BoulazacBasketD

La #RocaTeam termine l’année 2020 seule en tête de la #JeepELITE 🔥 Un succès assuré à Boulazac pour une 6ème victoire de suite en championnat⚡️ pic.twitter.com/vZ7NuZ0Oqn



— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) December 26, 2020

Vanwijn propulse Dijon sur le podium



✨ La JDA Dijon vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec ce succès face à la JL Bourg !#MyJDA #Dijon #JeepELITE

— JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) December 26, 2020

BASKET - JEEP ELITE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 25 septembre 2020

Samedi 26 septembre 2020

Dimanche 27 septembre 2020

Mercredi 21 octobre 2020

BASKET - JEEP ELITE / 7EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Samedi 26 décembre 2020

Reportés à une date ultérieure

Après la défaite du leader Boulogne-Levallois sur le parquet du Mans (95-88) en ouverture de ce Boxing Day de Jeep Elite lors d'un match en retard de la 5eme journée,En déplacement chez le dernier Boulazac, la Roca Team, uniquement battue jusqu'à maintenant par Boulogne-Levallois lors de sa première sortie de la saison, aMalmenés en début de match, les joueurs de la Principauté, portés par l'inévitable Dee Bost (16 points), se sont détachés dans le deuxième quart-temps (30-22) avant de gérer ensuite leur avance en seconde mi-temps en dépit des efforts de Flowers et Best (tous deux 18 points) dans le camp adverse pour tenter d'inverser la situation.En déplacement à Dijon, Bourg-en-Bresse, qui restait sur une victoire chez lui face au Mans, espérait bien lui aussi ajouter un sixième succès à son compteur et rester à hauteur de Monaco. Malheureusement pour les Burgiens, déjà battus le 19 décembre dernier à Limoges,Dans le premier quart-temps (25-12 en faveur de la JDA) comme dans le troisième (23-14),Ce match en retard de la 7eme journée aurait même pu se terminer sur une déculottée pour Bourg-en-Bresse si, en fin de match, les visiteurs et leurs deux meilleurs marqueurs du soir Andjusic et Scrubb, tous deux auteurs de 15 points, n'avaient pas réagi (23-9) alors qu'il n'y avait pratiquement plus aucun suspense.- ASVEL : 81-74Chalon -: 76-78- Strasbourg : 97-79Limoges -: 76-85- Cholet : 101-63- Gravelines-Dunkerque : 89-57- Roanne : 80-63- Châlons-Reims : 78-76Boulazac -: 71-77Châlons-Reims -: 78-87Nanterre -: 76-80- Bourg-en-Bresse : 80-71Orléans - Gravelines-DunkerqueLimoges - Pau-Lacq-OrthezBoulazac - Le MansLe Portel - ASVELRoanne - Boulogne-LevalloisMonaco - Strasbourg