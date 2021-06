🔥 𝐋𝐚 #𝐑𝐨𝐜𝐚𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐢𝐣𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝟏/𝟐 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 #𝐉𝐞𝐞𝐩𝐄𝐋𝐈𝐓𝐄 ⚡️

BASKET - JEEP ELITE / QUARTS DE FINALE

Dimanche 20 juin 2021



FINAL FOUR (A ROUEN)

Jeudi 24 juin à 15h30 et 20h50

On connait l'affiche de la première demi-finale de la saison 2020-21 de Jeep Elite ! Alors que Dijon, premier de la saison régulière, a tranquillement disposé d'Orléans, huitième, dimanche, Monaco, quatrième, en a fait de même avec Bourg-en-Bresse, cinquième. Si ce quart de finale était le plus serré sur le papier, il a tourné en faveur de la Roca Team sans trop de suspense. Les hommes de Zvezdan Mitrovic, qui a reçu après le match le trophée de meilleur coach de la saison régulière, se sont imposés 91-72 grâce notamment à un troisième quart-temps de feu, remporté 36-19. Même s'ils étaient privés de Danilo Andjusic, retenu avec la sélection serbe, et de Zachery Peacock, touché par le décès de son frère, les joueurs de l'Ain ont très bien débuté la partie et menaient 19-24 à la fin du premier quart. Mais les Monégasques ont entamé leur deuxième quart avec un 15-0, ce qui leur a permis de passer devant. La JL n'a pourtant rien lâché et a réussi à revenir à -1 à la mi-temps (40-39).. Monaco a géré son avance dans le dernier quart pour décrocher cette qualification plutôt aisée. Marcos Knight termine meilleur marqueur monégasque avec 21 points et Zack Wright meilleur marqueur de Bourg avec 22 points. La saison s'arrête là pour la JL, qui va tourner une page de son histoire cet été avec le départ de son coach Savo Vucevic et de plusieurs joueurs emblématiques. Quant aux Monégasques, ils vont désormais prendre la route de la Normandie pour affronter Dijon, une équipe contre qui l'ASM a gagné à domicile et perdu à l'extérieur en saison régulière.La SIG sera aussi du voyage à Rouen ! Troisième de la saison régulière, Strasbourg a éliminé Boulogne-Levallois, sixième, sur le score de 79-68, au terme d'un match à rebondissements. Les Alsaciens, qui évoluaient à Gries, et non pas dans leur salle du Rhénus, où se joue l'Eurobasket féminin, ont bien débuté la partie en remportant le premier quart-temps 22-16. Puis ils ont compté onze points d'avance au quart d'heure de jeu, avant de voir les Metropolitans revenir à -6 à la mi-temps (37-31). Mais les Franciliens ont signé un gros début de troisième quart et ont réussi à égaliser à la 24eme (41-41) et même prendre huit points d'avance en fin de quart (48-86). Strasbourg s'est accroché et a réussi à égaliser à son tour (58-58), à un peu plus de six minutes de la fin et le suspense était alors à son comble.Ishmail Wainright a illuminé la rencontre de son talent, avec 19 points, 6 rebonds et 4 passes pour une évaluation de 24. A confirmer face à l’ASVEL ou Le Mans en demi-finale. En face, trois Metropolitans (Brown, Owens et Chikoko) finissent avec 11 points, mais la saison est terminée pour eux.- Orléans (8eme) : 83-59- Bourg-en-Bresse (5eme) : 91-72- Boulogne-Levallois (6eme) : 79-6821h00 : ASVEL (2eme) - Le Mans (7eme)Dijon (1er) - Monaco (4eme)Strasbourg (3eme) - ASVEL (2eme) ou Le Mans (7eme)