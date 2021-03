Jeep Elite : Monaco enchaîne une 9eme victoire, Boulogne-Levallois se rapproche, Boulazac débloque son compteur

Boulazac, première !

BASKET - JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Vendredi 5 mars 2021

Samedi 6 mars 2021

Dimanche 7 mars 2021

Samedi soir, pourtant, le leader a dû s'employer pour finir par, qui n'a, certes, plus gagné maintenant depuis huit matchs. Nettement menés à la pause (50-39) en dépit des efforts de Sanford (21 points) et Cornelie (20 points) notamment, les Béarnais ont contraint les premiers du classement à disputer cinq minutes de jeu supplémentaires grâce à leur très belle réaction en seconde mi-temps, et en particulier dans le dernier quart-temps (26-16 en faveur de Pau). Ils n'ont pas pour autant réussi à faire chuter Dee Bost (23 points) et la Roca Team, qui a aligné là une neuvième victoire et conforte sa place de leader en attendant le résultat de Dijon, mardi à l'Astroballe. Boulogne-Levallois, 3eme, ne s'est pas gêné de son côté pour mettre la pression sur les Bourguignons avant le choc face aux champions de France en titre.Sur leur parquet,lors de cette soirée qui a vu Chalon-sur-Saône et son Américain Sim (26 points) devoir eux aussi par une prolongation pour renouer avec le succès, à domicile contre une équipe de Cholet battue (84-79) pour la troisième fois de rang malgré un très bon Kromah (23 points) une nouvelle fois. Dynamique inverse pour Châlons-Reims.(74-72) qui leur permet de distancer encore davantage les deux relégables Pau-Lacq-Orthez et Boulazac. Toujours dernier, les Périgourdins ne sont plus à zéro victoire pour autant. Samedi,(82-72). Toutes les équipes ont au moins gagné un match désormais.- Le Mans : 91-77- Pau-Lacq-Orthez : 102-95 (ap)- Cholet : 84-79 (ap)- Le Portel : 85-60- Roanne : 82-72- Limoges : 74-7220h30 : Bourg-en-Bresse - Nanterre21h00 : ASVEL - DijonOrléans - Strasbourg