Jeep Elite - Monaco : Après six mois en Turquie, Kikanovic est de retour

A l'origine, Monaco voulait Yabusele, mais...

Elmedin Kikanovic (31 ans, 2,11 m) est de retour en Principauté !, où il n'a laissé que de bons souvenirs. Kikanovic, qui tournait encore la saison dernière sous les couleurs de la Roca Team à 15,1 points et 14,8 d'évaluation de moyenne), avait notamment conduit les Monégasques à une nouvelle victoire en Leaders Cup (la troisième de suite pour le club), en 2018. Cette fois, l'intérieur expérimenté qui affichait 19,3 points à 56,6% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds et 18,2 d'évaluation de moyenne sur les 19 matchs qu'il a disputés en Turquie, pour 31 minutes de jeu en moyenne à chacune de ses sorties aura pour but de contribuer à ce que l'ASM remporte l'EuroCup et décroche surtout enfin un premier titre de champion de France après trois échecs en finale (1950, 2018 et 2019) dont le dernier en date, l'année dernière face à l'ASVEL (3-2).Une finale à laquelle Kikanovic, comme la précédente (perdue face au Mans), avait participé et fait partie des vaincus, aux côtés notamment de Dee Bost, Yakuba Ouattara, Georgi Joseph et Paul Lacombe. Des quatre hommes, seul Joseph a quitté le navire depuis, au même titre donc que Kikanovic avant que ce dernier ne décide finalement de poser de nouveau ses valises chez les Rouge et Blanc, jusqu'à la fin de l'exercice en cours pour le moment. En quête d'un intérieur pour poursuivre la saison et atteindre ces deux objectifs majeurs qui permettraient à Monaco de passer dans une autre dimension,A alors germé dans l'esprit des dirigeants monégasques de faire revenir Kikanovic, dont le profil d'intérieur très bon dos au panier et capable d'enquiller les paniers correspondait lui aussi trait pour trait aux attentes de l'ASM. Une très belle pioche. Certes pas celle souhaitée à l'origine par Monaco, mais une très belle pioche quand même. Avec en plus un goût de déjà vu.