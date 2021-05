Jeep Elite (matchs en retard) : Monaco et Orléans engrangent

Cinquième victoire de suite pour Monaco, toujours en tête de la Jeep Elite avec 84,6% de succès. La Roca Team a largement dominé Le Mans (7eme) dans un match en retard de la 32eme journée. Il n'y a pas eu le moindre suspense lors de cette partie, les Monégasques menant déjà 26-20 à la fin du premier quart, puis 45-30 à la mi-temps et 64-45 à la fin du troisième quart. Face à des Manceaux limités, qui n'ont aligné que huit joueurs et où seul Terry Tarpey a dépassé les 12 points (13), les Monégasques n'ont pas connu de difficultés. Ils sont onze à avoir marqué au moins deux points, la palme revenant à Dee Bost et ses 14 unités. Aucun joueur de l'ASM n'a dépassé les 23 minutes de jeu, de quoi arriver frais pour le match à Châlons-Reims mardi. Monaco a encore huit rencontres à jouer dans ce championnat et compte une victoire de moins que Dijon, qui a disputé trois matchs de plus. Rappelons que c'est ce vendredi que la Ligue nationale de basket décidera si la saison se conclut par un Final Eight sur trois jours, ou en désignant le champion via le "ranking" (résultats sur plusieurs saisons).

Strasbourg coule à Orléans

Dans l'autre match en retard de la soirée, Orléans, huitième, s'est défait de Strasbourg, quatrième, sur un score très large également : 91-65. Si le premier quart a été plutôt équilibré (20-16), les joueurs du Loiret ont fait la différence dans le deuxième, qu'ils ont remporté sur le score de 30-11. Les Alsaciens, assommés, n'ont jamais réussi à revenir, et étaient encore menés de 19 points à l'entrée du dernier quart. Luke Fischer, auteur de 20 points et 5 rebonds, a porté OLB a bout de bras, alors qu'en face, les 19 points de Kris Richard n'ont pas suffi à la SIG. Orléans a encore six matchs à jouer cette saison et est pour le moment virtuellement qualifié pour le Final Eight. Strasbourg a, de son côté, encore huit matchs à jouer et semble bien accroché au Top 4.



JEEP ELITE / MATCHS EN RETARD

Jeudi 27 mai 2021

32eme journée

Monaco - Le Mans : 75-52



23eme journée

Orléans - Strasbourg : 91-65